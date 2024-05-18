Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер, №25 - Харків (54808) Лікарський препарат - ціни
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Мед-сервіс
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Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
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Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Мед-сервіс
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Красноград, пл. Базарна, -
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Красноград, вул. Полтавська, 91
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Машівка, вул. Незалежності, 123