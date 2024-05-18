Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПСИХОАНАЛЕПТИКИАНТИДЕПРЕСАНТИНеселективні інгібітори зворотного нейронального захвату моноамінівАмітриптилінАмітриптиліну гідрохлоридЦіни в аптеках

Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер, №25 - Харків (54808) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
23,01 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
21,88 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
24,90 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (4)
24,17 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (5)
24,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Всього: упаковка (1)
23,02 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (3)
23,02 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (3)
23,01 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (5)
24,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Всього: упаковка (1)
23,01 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (2)
23,70 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Всього: упаковка (2)
24,90 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (4)
22,39 грн
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
Всього: упаковка (5)
23,71 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Всього: упаковка (5)
24,17 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (4)
24,16 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всього: упаковка (5)
23,02 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (7)
25,39 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (5)
24,19 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
Всього: упаковка (1)
20,88 грн