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Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер, №50 - Запоріжжя (179809) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
28,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (5)
27,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
30,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (2)
28,65 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
27,16 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (3)
27,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (5)
27,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
Всього: упаковка (3)
27,16 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: таблетки (40)
25,15 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
Всього: упаковка (1)
27,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
Всього: упаковка (1)
27,16 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
26,35
Економія: -2,85 грн
23,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
Всього: упаковка (2)
27,16 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
31,00
Економія: -7,00 грн
24,00 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
Всього: упаковка (4)
29,98 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
Всього: упаковка (3)
29,44
Економія: -5,44 грн
24,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (2)
26,07 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (4)
27,17 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (9)
28,55 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Княжа, 83-В
Всього: упаковка (1)
28,53 грн