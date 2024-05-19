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Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер, №50 - Львів (179809) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
Всього: упаковка (4)
27,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
24,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Всього: таблетки (40)
28,53 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (2)
28,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: таблетки (20)
27,17 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Тернопіль, вул. Руська, 24
Всього: упаковка (2)
28,13
Економія: -2,02 грн
26,11 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
Всього: упаковка (3)
28,03
Економія: -1,92 грн
26,11 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Всього: упаковка (5)
28,62
Економія: -2,51 грн
26,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Клінічна, 4-А
Всього: упаковка (1)
28,03
Економія: -1,92 грн
26,11 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2-А
Всього: упаковка (2)
28,13
Економія: -2,02 грн
26,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Шевченка Тараса, 63
Всього: таблетки (40)
29,47
Економія: -3,36 грн
26,11 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Всього: упаковка (1)
27,15 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Всього: упаковка (7)
28,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
Всього: таблетки (30)
27,16 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
29,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Шевченка, 2
Всього: таблетки (10)
27,17
Економія: -1,06 грн
26,11 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Коломия, вул. Вільде, 2
Всього: упаковка (4)
27,17 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Всього: упаковка (5)
28,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Легоцького, 80
Всього: упаковка (5)
28,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кути, вул. Тюдівська, 7
Всього: таблетки (40)
26,98
Економія: -0,87 грн
26,11 грн