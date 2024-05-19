Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер, №50 - Львів (179809) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Економна аптека
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 08 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Тернопіль, вул. Руська, 24
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
Аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Клінічна, 4-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2-А
Подорожник
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Всього: таблетки (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременець, вул. Шевченка Тараса, 63
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Сурмичі, 101
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, пл. Шевченка, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Коломия, вул. Вільде, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Легоцького, 80
Подорожник
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Всього: таблетки (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кути, вул. Тюдівська, 7