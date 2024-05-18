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Амітриптиліну гідрохлорид таблетки 25 мг блістер, №50 - Харків (179809) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (4)
29,38 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
28,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (4)
27,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (4)
28,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (5)
29,41 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Всього: упаковка (3)
29,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (1)
27,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (3)
29,98 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Всього: упаковка (5)
31,00 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (4)
29,97 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (5)
28,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (5)
29,98 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Всього: упаковка (4)
28,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (5)
28,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
26,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 104
Всього: упаковка (2)
27,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Всього: упаковка (3)
27,17 грн
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Всього: упаковка (5)
27,36 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (5)
28,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Петропавлівська, 60
Всього: упаковка (2)
27,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Всього: упаковка (2)
27,99 грн