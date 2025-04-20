Київ
Аміназин (Aminazin)

Аміназин (Aminazin)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
50,88 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
9.0 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
61,00 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 3-А
65.1 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
61,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
68.6 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
60,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
70.0 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
53,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
70.2 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
63,00
Економія при броні: -9,40 грн
53,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-Л
75.2 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
58,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
84.5 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
62,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самар, вул. Гетьманська, 41-Д
87.8 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
55,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововоронцовка, вул. Бериславська, 2
101.5 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
42,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Апостолове, вул. Центральна, 57
110.7 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
65,80
Економія при броні: -0,90 грн
64,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
127.3 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
57,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Театральна, 16
131.2 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
60,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
132.4 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
61,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54
136.5 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
31,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 94-А
143.5 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
61,60 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13
150.9 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
63,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Кобеляки, вул. Дніпровська, 1-А
160.6 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
63,50 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Берестин, вул. Шиндлера, 91
170.4 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
64,90
Економія при броні: -0,20 грн
64,70 грн
Аптека №23
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Кохана Анатолія, 5-Б
177.3 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
55,70 грн
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