Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Одеса
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 126/128
3.8 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 55
5.2 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
6.5 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 11-Г
10.1 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
14.0 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Полімед
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 20/4
8.1 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
21.1 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березанка, вул. Суворова, 62
67.3 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
94.1 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
112.4 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
114.2 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 105/1
115.8 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
130.1 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вилкове, вул. Різдвяна, 167
147.4 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
160.7 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
163.5 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 103
165.8 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
29,50
Економія при броні: -0,03 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
165.9 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум