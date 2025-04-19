Львів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Широка, 64
3.4 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
65,80
Економія при броні: -1,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
3.9 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Широка, 87
3.9 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
65,00
Економія при броні: -1,00 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
4.5 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Львів, вул. Патона, 4/1
4.5 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
5.0 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
5.1 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
5.3 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
5.7 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
В містах поряд
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
8.6 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18-А
27.2 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
41.7 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум