Київ (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
66,20
Економія при броні: -1,99 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
63,59
Економія при броні: -9,66 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
64,66
Економія при броні: -9,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
5.1 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
5.3 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
66,83
Економія при броні: -10,15 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.4 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
68,10
Економія при броні: -10,35 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.5 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
66,29
Економія при броні: -10,07 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
7.6 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
65,80
Економія при броні: -1,97 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
7.7 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
63,59
Економія при броні: -9,66 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
8.0 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
63,59
Економія при броні: -9,66 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мілютенка, 30/12
8.0 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
8.7 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
67,28
Економія при броні: -10,22 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зарічна, 44-К
8.8 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум