Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54
3.4 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 13-А
6.8 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
16.2 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13
29.8 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Хемотека
Кривий Ріг, вул. Каткова, 2
30.1 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Широке, вул. Соборна, 94-А
26.3 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 57
36.8 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
65,80
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововоронцовка, вул. Бериславська, 2
60.7 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
69.7 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Компаніївка, вул. Шевченка, 75
95.1 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
107.8 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
113.3 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Єланець, вул. Паркова, 4/1
117.1 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
128.7 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Троїцька, 101
130.0 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
132.7 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Новокримська, 3-А
133.7 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
136.6 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
138.1 км
Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Артеріум