Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Запоріжжя (13256) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Кам'янське, просп. Свободи, 61
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 41-Д
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Вільногірськ, вул. Центральна, 50-А