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Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Запоріжжя (13256) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
57,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (1)
61,54
Економія: -9,77 грн
51,77 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (4)
63,60
Економія: -11,83 грн
51,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Дніпро, просп. Героїв, 3-А
Всього: упаковка (1)
62,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
Всього: упаковка (1)
51,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1), ампула (9)
59,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
Всього: упаковка (2)
63,61
Економія: -11,84 грн
51,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (1)
59,70
Економія: -7,93 грн
51,77 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (1)
56,00
Економія: -4,23 грн
51,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-Л
Всього: ампула (5)
57,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Підгородне, вул. Шосейна, 35
Всього: упаковка (1)
54,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
Всього: упаковка (1)
63,50
Економія: -11,73 грн
51,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 28
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
60,73
Економія: -8,96 грн
51,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 61
Всього: упаковка (1)
57,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
57,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 41-Д
Всього: упаковка (1)
56,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: ампула (7)
50,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 128
Всього: упаковка (1)
51,77 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововоронцовка, вул. Бериславська, 2
Всього: ампула (5)
57,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Вільногірськ, вул. Центральна, 50-А
Всього: упаковка (1)
57,10 грн