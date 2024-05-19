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Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Львів (13256) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
64,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
64,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
60,21
Економія: -8,43 грн
51,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
61,54
Економія: -9,76 грн
51,78 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
64,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
64,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Франка Івана, 26
Всього: упаковка (1)
50,40 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (1)
51,78 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зелена, 73
Всього: упаковка (1)
64,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: ампула (6)
60,20
Економія: -1,81 грн
58,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
51,78 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (1)
63,61
Економія: -11,83 грн
51,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (39)
63,10
Економія: -11,32 грн
51,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Литвиненко, 4
Всього: упаковка (1)
56,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
58,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (3)
63,61
Економія: -11,83 грн
51,78 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Всього: упаковка (1)
57,00
Економія: -5,22 грн
51,78 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
56,62 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 71-Б
Всього: упаковка (1)
56,40
Економія: -4,62 грн
51,78 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Патона, 2/7
Всього: упаковка (1)
59,61 грн