Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИФенотіазини з аліфатичним бічним ланцюгомХлорпромазинАміназинЦіни в аптеках

Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Харків (13256) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
58,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: ампула (5)
58,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: ампула (7)
57,70 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (4), ампула (8)
58,90 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (2), ампула (8)
66,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Культури, 16
Всього: упаковка (1)
58,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
58,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (2)
60,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (1)
65,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
57,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
57,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (2)
59,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Одеська, 182
Всього: упаковка (2)
61,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Холодногірська, 11
Всього: упаковка (1)
57,20 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Всього: ампула (1)
58,20 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1), ампула (3)
57,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 134/3
Всього: упаковка (1)
61,40 грн
Аптека ваш консультант
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (2)
57,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Всього: ампула (4)
58,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Валентинівська, 38-Б
Всього: упаковка (1)
57,80 грн