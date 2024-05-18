Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Харків (13256) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 24 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (4), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека
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Всього: упаковка (2), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Культури, 16
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Одеська, 182
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Холодногірська, 11
Аптека низькі ціни №1
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Всього: ампула (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Байрона, 134/3
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Аптека оптових цін
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Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Валентинівська, 38-Б