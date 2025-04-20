Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 213 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
475,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
665,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
454,95
Економія при броні: -57,15 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
536,46
Економія при броні: -43,11 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
192,00
Економія при броні: -29,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
621,00
Економія при броні: -64,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
191,95
Економія при броні: -22,77 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
272,45
Економія при броні: -41,08 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
455,11
Економія при броні: -16,45 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
376,64
Економія при броні: -47,93 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
191,95
Економія при броні: -18,49 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
279,74
Економія при броні: -17,03 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
472,01
Економія при броні: -43,94 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
665,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
190,40
Економія при броні: -16,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
199,31
Економія при броні: -9,86 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
563,89
Економія при броні: -35,03 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
192,00
Економія при броні: -28,20 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
264,00
Економія при броні: -34,20 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
441,00
Економія при броні: -46,80 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
621,00
Економія при броні: -70,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
189,71
Економія при броні: -24,71 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
264,00
Економія при броні: -34,20 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
441,00
Економія при броні: -43,20 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
621,00
Економія при броні: -64,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
452,30
Економія при броні: -25,60 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
639,10
Економія при броні: -44,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
130,02
Економія при броні: -4,72 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
263,16
Економія при броні: -9,96 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
464,40
Економія при броні: -19,68 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
505,64
Економія при броні: -16,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
630,90
Економія при броні: -36,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
200,11
Економія при броні: -34,77 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
476,46
Економія при броні: -61,92 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
300,67
Економія при броні: -39,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
189,62
Економія при броні: -23,06 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
284,14
Економія при броні: -9,93 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
466,29
Економія при броні: -67,23 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
492,46
Економія при броні: -48,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
196,03
Економія при броні: -21,66 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
273,82
Економія при броні: -37,37 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
475,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
665,00 грн