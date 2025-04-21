Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
198,88
Економія при броні: -28,38 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,81
Економія при броні: -35,39 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
473,54
Економія при броні: -72,31 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
665,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
447,60
Економія при броні: -12,40 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
634,40
Економія при броні: -29,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
201,64
Економія при броні: -29,17 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
289,86
Економія при броні: -47,44 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
414,15
Економія при броні: -63,75 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
661,64
Економія при броні: -106,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
473,70
Економія при броні: -38,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
640,10
Економія при броні: -34,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
102,18
Економія при броні: -5,13 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
632,10
Економія при броні: -26,80 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
406,27
Економія при броні: -19,38 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
628,80
Економія при броні: -23,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
196,30
Економія при броні: -25,80 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
274,61
Економія при броні: -32,19 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
475,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
655,34
Економія при броні: -100,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
195,60
Економія при броні: -25,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
484,33
Економія при броні: -67,27 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
652,00
Економія при броні: -96,53 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
352,05
Економія при броні: -13,46 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
220,05
Економія при броні: -18,48 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
447,60
Економія при броні: -12,40 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
216,92
Економія при броні: -15,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
194,97
Економія при броні: -20,98 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
292,13
Економія при броні: -42,07 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
467,92
Економія при броні: -73,56 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
698,10
Економія при броні: -108,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
196,79
Економія при броні: -22,80 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
272,18
Економія при броні: -41,03 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
469,26
Економія при броні: -75,45 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
665,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
403,25
Економія при броні: -16,36 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
354,51
Економія при броні: -17,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
200,19
Економія при броні: -27,65 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,70
Економія при броні: -30,87 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
261,05
Економія при броні: -31,36 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
444,83
Економія при броні: -66,42 грн