Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 249 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
191,97
Економія при броні: -21,06 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
292,38
Економія при броні: -18,23 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
276,73
Економія при броні: -21,65 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
701,38
Економія при броні: -43,73 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
266,77
Економія при броні: -10,40 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
461,58
Економія при броні: -16,43 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
642,11
Економія при броні: -22,41 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,14
Економія при броні: -26,51 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
85,04
Економія при броні: -8,90 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
463,60 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
660,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
201,13
Економія при броні: -36,33 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,77
Економія при броні: -40,24 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
680,02
Економія при броні: -118,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,70 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
473,20
Економія при броні: -50,40 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
440,22
Економія при броні: -48,96 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,70 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
463,60 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
660,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
195,44
Економія при броні: -22,14 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
252,45
Економія при броні: -8,32 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
474,80
Економія при броні: -15,66 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
660,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
202,96
Економія при броні: -30,54 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
268,53
Економія при броні: -40,24 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
487,09
Економія при броні: -21,43 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
660,20 грн