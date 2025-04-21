Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
198,36
Економія при броні: -26,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
273,93
Економія при броні: -27,51 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
262,35
Економія при броні: -37,80 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
661,20
Економія при броні: -83,56 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
353,13
Економія при броні: -18,28 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
425,41
Економія при броні: -24,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
205,13
Економія при броні: -8,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
287,30
Економія при броні: -11,21 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
468,27
Економія при броні: -63,42 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
646,21
Економія при броні: -45,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
250,70
Економія при броні: -11,40 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
561,94
Економія при броні: -27,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
194,95
Економія при броні: -28,32 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
191,73
Економія при броні: -29,97 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
479,39
Економія при броні: -82,88 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
671,15
Економія при броні: -109,65 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,45
Економія при броні: -29,33 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
278,62
Економія при броні: -35,95 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
470,12
Економія при броні: -73,43 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
296,66
Економія при броні: -47,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
367,53
Економія при броні: -32,68 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
281,55
Економія при броні: -13,97 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
248,31
Економія при броні: -9,01 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
281,67
Економія при броні: -14,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
471,30
Економія при броні: -40,90 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
632,20
Економія при броні: -30,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
201,87
Економія при броні: -28,27 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
284,86
Економія при броні: -42,23 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
435,74
Економія при броні: -79,79 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
672,91
Економія при броні: -98,17 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
191,03
Економія при броні: -25,59 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,01
Економія при броні: -41,74 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
476,63
Економія при броні: -72,77 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
668,63
Економія при броні: -87,60 грн