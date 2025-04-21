Київ
Пренеса® (Prenesa)

Пренеса® (Prenesa)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Доступно в 125 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
198,36
Економія при броні: -26,10 грн
172,26 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
273,93
Економія при броні: -27,51 грн
246,42 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
262,35
Економія при броні: -37,80 грн
224,55 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
661,20
Економія при броні: -83,56 грн
577,64 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
440,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
353,13
Економія при броні: -18,28 грн
334,85 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
425,41
Економія при броні: -24,35 грн
401,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
205,13
Економія при броні: -8,00 грн
197,13 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
287,30
Економія при броні: -11,21 грн
276,09 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
468,27
Економія при броні: -63,42 грн
404,85 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
646,21
Економія при броні: -45,40 грн
600,81 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
157,20 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
224,58 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
391,41 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
540,18 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
150,37 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
273,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
163,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
231,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
416,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
558,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
161,07 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
384,30 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
540,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
168,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
244,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
397,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
562,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
250,70
Економія при броні: -11,40 грн
239,30 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
561,94
Економія при броні: -27,38 грн
534,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
194,95
Економія при броні: -28,32 грн
166,63 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
191,73
Економія при броні: -29,97 грн
161,76 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
479,39
Економія при броні: -82,88 грн
396,51 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
671,15
Економія при броні: -109,65 грн
561,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,45
Економія при броні: -29,33 грн
168,12 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
278,62
Економія при броні: -35,95 грн
242,67 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
470,12
Економія при броні: -73,43 грн
396,69 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
296,66
Економія при броні: -47,43 грн
249,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
367,53
Економія при броні: -32,68 грн
334,85 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
281,55
Економія при броні: -13,97 грн
267,58 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
157,05 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
226,20 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
372,33 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
556,47 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
248,31
Економія при броні: -9,01 грн
239,30 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
281,67
Економія при броні: -14,70 грн
266,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
471,30
Економія при броні: -40,90 грн
430,40 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
632,20
Економія при броні: -30,90 грн
601,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
201,87
Економія при броні: -28,27 грн
173,60 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
284,86
Економія при броні: -42,23 грн
242,63 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
435,74
Економія при броні: -79,79 грн
355,96 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
672,91
Економія при броні: -98,17 грн
574,74 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
159,42 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
230,61 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
386,82 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
559,98 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
192,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
260,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
637,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
191,03
Економія при броні: -25,59 грн
165,44 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,01
Економія при броні: -41,74 грн
235,27 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
476,63
Економія при броні: -72,77 грн
403,86 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
668,63
Економія при броні: -87,60 грн
581,03 грн
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