Київ
Пренеса® (Prenesa)

Пренеса® (Prenesa)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 216 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
300,35 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
211,79 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
165,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
396,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
523,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
201,25
Економія при броні: -26,30 грн
174,95 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
283,98
Економія при броні: -18,83 грн
265,15 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
472,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
660,20 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
164,26 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
177,29 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,70 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
453,60
Економія при броні: -35,00 грн
418,60 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
257,97 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
304,49 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
183,30 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
347,38 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
165,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
234,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
377,05 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
528,33 грн
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
386,19 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
453,60 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
70,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,70 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
418,60 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
579,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,70 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
464,90
Економія при броні: -46,30 грн
418,60 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
568,07
Економія при броні: -52,72 грн
515,35 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
317,03 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
248,77 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
201,96
Економія при броні: -23,05 грн
178,91 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
473,36
Економія при броні: -61,80 грн
411,56 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
368,14
Економія при броні: -62,41 грн
305,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
192,37
Економія при броні: -28,11 грн
164,26 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
274,37
Економія при броні: -31,35 грн
243,02 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
473,04
Економія при броні: -77,75 грн
395,29 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
652,80
Економія при броні: -94,08 грн
558,72 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
152,81 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,70 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
372,14 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
257,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
300,82
Економія при броні: -21,61 грн
279,21 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
549,31
Економія при броні: -33,96 грн
515,35 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
454,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,70 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
418,60 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
257,97 грн
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