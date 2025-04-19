Львів (адресу не вказано)
Доступно в 216 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
201,25
Економія при броні: -26,30 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
283,98
Економія при броні: -18,83 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
472,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
660,20 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,70 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
453,60
Економія при броні: -35,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,70 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,70 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
464,90
Економія при броні: -46,30 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
568,07
Економія при броні: -52,72 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
201,96
Економія при броні: -23,05 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
473,36
Економія при броні: -61,80 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
368,14
Економія при броні: -62,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
192,37
Економія при броні: -28,11 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
274,37
Економія при броні: -31,35 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
473,04
Економія при броні: -77,75 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
652,80
Економія при броні: -94,08 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,70 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
300,82
Економія при броні: -21,61 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
549,31
Економія при броні: -33,96 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,70 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА