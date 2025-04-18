Київ (адресу не вказано)
Доступно в 825 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
258,71
Економія при броні: -15,29 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
673,30
Економія при броні: -71,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,40 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,10 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
403,16
Економія при броні: -13,96 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
423,48
Економія при броні: -22,14 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
206,89
Економія при броні: -15,54 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
210,40
Економія при броні: -31,92 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
267,09
Економія при броні: -40,59 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
499,00
Економія при броні: -75,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
209,82
Економія при броні: -39,78 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
286,12
Економія при броні: -34,98 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
476,87
Економія при броні: -64,05 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
648,54
Економія при броні: -40,46 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
191,75
Економія при броні: -13,27 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
319,53
Економія при броні: -48,57 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
648,03
Економія при броні: -98,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
205,04
Економія при броні: -37,67 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,60
Економія при броні: -33,73 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
471,40 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
124,07
Економія при броні: -10,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,40 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,10 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
458,40
Економія при броні: -20,60 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
617,90
Економія при броні: -16,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА