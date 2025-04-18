Київ
Пренеса® (Prenesa)

Пренеса® (Prenesa)

Київ (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 825 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
430,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
167,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
237,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
396,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
528,69 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
165,33 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
235,14 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
392,58 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
523,44 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
176,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
234,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
405,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
568,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
165,33 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
218,31 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
419,31 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
579,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
258,71
Економія при броні: -15,29 грн
243,42 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
673,30
Економія при броні: -71,60 грн
601,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,40 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,10 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
403,16
Економія при броні: -13,96 грн
389,20 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
423,48
Економія при броні: -22,14 грн
401,33 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
206,89
Економія при броні: -15,54 грн
191,35 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
169,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
232,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
400,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
529,38 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
167,25 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
411,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
210,40
Економія при броні: -31,92 грн
178,48 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
267,09
Економія при броні: -40,59 грн
226,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
499,00
Економія при броні: -75,84 грн
423,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
209,82
Економія при броні: -39,78 грн
170,04 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
286,12
Економія при броні: -34,98 грн
251,14 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
476,87
Економія при броні: -64,05 грн
412,82 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
648,54
Економія при броні: -40,46 грн
608,08 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
179,25 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
238,17 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
379,53 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
560,79 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
441,09 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
191,75
Економія при броні: -13,27 грн
178,48 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
319,53
Економія при броні: -48,57 грн
270,97 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
648,03
Економія при броні: -98,50 грн
549,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
458,37 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
629,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
168,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
220,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
392,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
510,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
205,04
Економія при броні: -37,67 грн
167,37 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,60
Економія при броні: -33,73 грн
243,87 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
471,40 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
124,07
Економія при броні: -10,94 грн
113,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,40 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,10 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
458,40
Економія при броні: -20,60 грн
437,80 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
617,90
Економія при броні: -16,20 грн
601,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
168,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
232,00 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
420,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
520,68 грн
ГоловнаКошикОбране