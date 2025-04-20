Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
414,50
Економія при броні: -1,20 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
450,54
Економія при броні: -1,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
69,31
Економія при броні: -11,66 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
280,86
Економія при броні: -49,21 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
492,29
Економія при броні: -89,30 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
653,23
Економія при броні: -98,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
192,00
Економія при броні: -34,20 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
264,00
Економія при броні: -43,20 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
441,00
Економія при броні: -43,20 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
621,00
Економія при броні: -64,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
208,04
Економія при броні: -34,19 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
280,96
Економія при броні: -37,98 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
473,54
Економія при броні: -78,68 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
662,96
Економія при броні: -99,64 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
200,62
Економія при броні: -37,69 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
259,87
Економія при броні: -40,47 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
470,21
Економія при броні: -75,03 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
667,69
Економія при броні: -112,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
194,67
Економія при броні: -21,21 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
454,23
Економія при броні: -59,24 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
639,63
Економія при броні: -97,12 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
191,97
Економія при броні: -18,51 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
286,38
Економія при броні: -43,92 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
209,78
Економія при броні: -34,25 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
660,88
Економія при броні: -118,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
514,82
Економія при броні: -1,51 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
193,87
Економія при броні: -20,41 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
183,43
Економія при броні: -21,80 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
357,47
Економія при броні: -50,29 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
666,03
Економія при броні: -123,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
201,76
Економія при броні: -30,23 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
281,82
Економія при броні: -49,69 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
480,38
Економія при броні: -92,08 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
662,92
Економія при броні: -109,42 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
192,74
Економія при броні: -0,47 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
201,53
Економія при броні: -30,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
281,50
Економія при броні: -49,37 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
478,88
Економія при броні: -90,66 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
681,37
Економія при броні: -127,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,94
Економія при броні: -28,41 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
473,67
Економія при броні: -97,93 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
666,49
Економія при броні: -112,99 грн