Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 269 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
190,76
Економія при броні: -21,74 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,19
Економія при броні: -28,83 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
469,08
Економія при броні: -53,78 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
628,57
Економія при броні: -47,43 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
200,53
Економія при броні: -42,07 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
280,10
Економія при броні: -33,74 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
473,63
Економія при броні: -58,33 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
668,44
Економія при броні: -87,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
206,80
Економія при броні: -33,46 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
91,09
Економія при броні: -10,35 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
485,82
Економія при броні: -28,93 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
660,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,70 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
262,70
Економія при броні: -18,70 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
580,00
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
588,80
Економія при броні: -9,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
201,54
Економія при броні: -28,44 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
265,93
Економія при броні: -24,11 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
480,60
Економія при броні: -66,37 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
682,45
Економія при броні: -102,42 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
206,91
Економія при броні: -10,99 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
272,16
Економія при броні: -38,45 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
465,74
Економія при броні: -55,90 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
655,84
Економія при броні: -97,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,70 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
195,91
Економія при броні: -22,81 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
290,71
Економія при броні: -48,89 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
473,99
Економія при броні: -59,76 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
663,59
Економія при броні: -83,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
193,45
Економія при броні: -20,35 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
269,56
Економія при броні: -27,74 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
475,70
Економія при броні: -61,47 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
665,98
Економія при броні: -85,95 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
198,79
Економія при броні: -37,86 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
274,53
Економія при броні: -30,34 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
492,24
Економія при броні: -92,39 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
596,53
Економія при броні: -117,97 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
195,82
Економія при броні: -12,73 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,94
Економія при броні: -36,74 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
472,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
663,27
Економія при броні: -114,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
198,78
Економія при броні: -40,23 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
282,14
Економія при броні: -40,94 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
480,92
Економія при броні: -94,03 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
673,29
Економія при броні: -124,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
194,52
Економія при броні: -21,42 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
463,86
Економія при броні: -73,08 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
371,05
Економія при броні: -70,15 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА