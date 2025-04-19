Київ
Пренеса® (Prenesa)

Пренеса® (Prenesa)

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 269 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
190,76
Економія при броні: -21,74 грн
169,02 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,19
Економія при броні: -28,83 грн
246,36 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
469,08
Економія при броні: -53,78 грн
415,30 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
628,57
Економія при броні: -47,43 грн
581,14 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
200,53
Економія при броні: -42,07 грн
158,46 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
280,10
Економія при броні: -33,74 грн
246,36 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
473,63
Економія при броні: -58,33 грн
415,30 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
668,44
Економія при броні: -87,30 грн
581,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
206,80
Економія при броні: -33,46 грн
173,34 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
91,09
Економія при броні: -10,35 грн
80,74 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
485,82
Економія при броні: -28,93 грн
456,89 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
660,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
447,12 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
622,35 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,70 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
262,70
Економія при броні: -18,70 грн
244,00 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
414,80 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
580,00
Економія при броні: -0,30 грн
579,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
369,17 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
588,80
Економія при броні: -9,10 грн
579,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
201,54
Економія при броні: -28,44 грн
173,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
265,93
Економія при броні: -24,11 грн
241,82 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
480,60
Економія при броні: -66,37 грн
414,23 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
682,45
Економія при броні: -102,42 грн
580,03 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
127,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
206,91
Економія при броні: -10,99 грн
195,92 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
272,16
Економія при броні: -38,45 грн
233,71 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
465,74
Економія при броні: -55,90 грн
409,84 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
655,84
Економія при броні: -97,21 грн
558,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
197,70 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
323,13 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
451,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
195,91
Економія при броні: -22,81 грн
173,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
290,71
Економія при броні: -48,89 грн
241,82 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
473,99
Економія при броні: -59,76 грн
414,23 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
663,59
Економія при броні: -83,56 грн
580,03 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
377,05 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
552,00 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
163,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
193,45
Економія при броні: -20,35 грн
173,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
269,56
Економія при броні: -27,74 грн
241,82 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
475,70
Економія при броні: -61,47 грн
414,23 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
665,98
Економія при броні: -85,95 грн
580,03 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
198,79
Економія при броні: -37,86 грн
160,93 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
274,53
Економія при броні: -30,34 грн
244,19 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
492,24
Економія при броні: -92,39 грн
399,85 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
596,53
Економія при броні: -117,97 грн
478,56 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
195,82
Економія при броні: -12,73 грн
183,09 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,94
Економія при броні: -36,74 грн
241,20 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
472,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
663,27
Економія при броні: -114,81 грн
548,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
198,78
Економія при броні: -40,23 грн
158,55 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
282,14
Економія при броні: -40,94 грн
241,20 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
480,92
Економія при броні: -94,03 грн
386,89 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
673,29
Економія при броні: -124,83 грн
548,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
167,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
246,00 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
398,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
535,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
194,52
Економія при броні: -21,42 грн
173,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
275,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
463,86
Економія при броні: -73,08 грн
390,78 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
371,05
Економія при броні: -70,15 грн
300,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
123,21 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
382,90 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
298,91 грн
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