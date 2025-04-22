Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
310,49
Економія при броні: -21,34 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
442,49
Економія при броні: -39,15 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
200,48
Економія при броні: -6,01 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
276,03
Економія при броні: -8,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
302,15
Економія при броні: -13,01 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
561,31
Економія при броні: -23,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
404,23
Економія при броні: -18,85 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
639,10
Економія при броні: -34,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
140,16
Економія при броні: -24,58 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
273,97
Економія при броні: -33,39 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
475,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
649,88
Економія при броні: -95,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
496,38
Економія при броні: -25,32 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
210,82
Економія при броні: -12,87 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
293,71
Економія при броні: -17,93 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
479,25
Економія при броні: -57,95 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
536,71
Економія при броні: -69,88 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
152,01
Економія при броні: -7,66 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
188,98
Економія при броні: -15,59 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,17
Економія при броні: -36,59 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
382,12
Економія при броні: -62,98 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
661,45
Економія при броні: -107,17 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
199,10 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
277,50 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
405,38
Економія при броні: -20,00 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
507,33
Економія при броні: -36,88 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
195,22
Економія при броні: -21,69 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
269,60
Економія при броні: -28,55 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
475,50 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
665,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №30
КРКА
193,69
Економія при броні: -20,30 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
276,25
Економія при броні: -35,67 грн
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
366,33
Економія при броні: -47,18 грн
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА
665,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №30
КРКА
Пренеса® таблетки 4 мг блістер №90
КРКА
Пренеса® таблетки 8 мг блістер №90
КРКА