Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
182,11
Економія при броні: -10,97 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
196,98
Економія при броні: -26,98 грн
В містах поряд
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
62.7 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
204,79
Економія при броні: -9,25 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
100.2 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
127.4 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
197.7 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
206,08
Економія при броні: -9,07 грн
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
288,30
Економія при броні: -12,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
200.9 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
208,19
Економія при броні: -10,79 грн
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
296,41
Економія при броні: -15,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
226.4 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
301,22
Економія при броні: -20,17 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
227.2 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Люботин, вул. Слобожанська, 9/2
239.1 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
249.1 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
250.1 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
252.5 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
255.7 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
257.2 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
184,04
Економія при броні: -8,38 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
259.0 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Миргород, вул. Гоголя, 64
260.3 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 45 хв
Новомиргород, перех. Соборності / Гурічева Андрія, 105/40
280.5 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
288.4 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
292.9 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія