Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
75.9 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
340,00
Економія при броні: -10,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
137.1 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
178.7 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
203,69
Економія при броні: -7,77 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Обухів, вул. Каштанова, 38-Г
183.0 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
204,70
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
190.6 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Коростень, вул. Грушевського, 20
190.7 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
178,50
Економія при броні: -5,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
191.0 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
206,31
Економія при броні: -8,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 87
191.6 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
370,54
Економія при броні: -22,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 4-А
193.6 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
194.4 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
195.5 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
196.8 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
303,00
Економія при броні: -46,02 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
197.1 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
197.6 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
197.8 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
199,45
Економія при броні: -8,41 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
199.2 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
210,69
Економія при броні: -13,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
200.5 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія