Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
99.0 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
109.2 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
166.5 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
176.4 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
176.9 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
291,56
Економія при броні: -10,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Новомиргород, перех. Соборності / Гурічева Андрія, 105/40
208.2 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
240.8 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
258.1 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
178,09
Економія при броні: -6,95 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
258.1 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
196,98
Економія при броні: -26,98 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
278.6 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
281.3 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
287.8 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
208,63
Економія при броні: -13,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
349.8 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
209,62
Економія при броні: -12,22 грн
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
298,45
Економія при броні: -17,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
350.9 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
205,98
Економія при броні: -8,97 грн
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
288,16
Економія при броні: -12,54 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
353.1 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 64
357.2 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
364.3 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Обухів, вул. Каштанова, 38-Г
369.1 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
204,70
Економія при броні: -5,00 грн