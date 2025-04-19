Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
1.5 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
4.2 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Матейка, 21
114.4 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Ковельська, 22
136.3 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
140.5 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Відродження, 26-А
140.6 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
161.2 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Колки, вул. Грушевського Михайла, 31-А
182.3 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
185.8 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Раскової, 1
327.8 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
340,00
Економія при броні: -10,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
329.8 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Коростень, вул. Грушевського, 20
350.3 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
178,50
Економія при броні: -5,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
448.2 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
207,87
Економія при броні: -10,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
451.6 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
206,02
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
456.8 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 87
458.6 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
363,59
Економія при броні: -15,94 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
464.4 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
465.6 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
465.7 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія