Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Кривий Ріг
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 21
16.2 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
106.1 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
291,56
Економія при броні: -10,51 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
106.6 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
131.5 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
178,09
Економія при броні: -6,95 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
131.5 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
196,98
Економія при броні: -26,98 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
141.5 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
208,63
Економія при броні: -13,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
148.4 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Новомиргород, перех. Соборності / Гурічева Андрія, 105/40
161.8 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 40
196.1 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
200.3 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
205.1 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
209,62
Економія при броні: -12,22 грн
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
298,45
Економія при броні: -17,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
205.4 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
205,98
Економія при броні: -8,97 грн
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
288,16
Економія при броні: -12,54 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
210.4 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миргород, вул. Гоголя, 64
228.8 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
245.3 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
252.0 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
256.0 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
257.8 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Люботин, вул. Слобожанська, 9/2
292.9 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
310.9 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія