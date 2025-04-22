Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
121.7 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
277,83
Економія при броні: -42,22 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 34
122.0 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
126.9 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
210,69
Економія при броні: -13,29 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
294,25
Економія при броні: -44,73 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.2 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
ГЕК-інфузія 10% розчин для інфузій 10 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
129.3 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
199,45
Економія при броні: -8,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
129.5 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
206,31
Економія при броні: -8,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
129.8 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
205,37
Економія при броні: -7,97 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
129.8 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
130.6 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
131.2 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
303,00
Економія при броні: -46,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 87
132.0 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
370,54
Економія при броні: -22,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
132.2 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 200 мл №1
Інфузія
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
132.5 км
ГЕК-інфузія 6% розчин для інфузій 6 % пляшка 400 мл №1
Інфузія