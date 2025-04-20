Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,61
Економія при броні: -10,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,61
Економія при броні: -14,61 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,61
Економія при броні: -10,61 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -8,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -8,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,61
Економія при броні: -10,61 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,61
Економія при броні: -14,61 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
3.1 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,61
Економія при броні: -10,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,61
Економія при броні: -14,61 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,40
Економія при броні: -10,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,61
Економія при броні: -10,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -8,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,61
Економія при броні: -14,61 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,61
Економія при броні: -14,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -8,00 грн