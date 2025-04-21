Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
97,30
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
97,30
Економія при броні: -3,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
89,64
Економія при броні: -5,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
89,64
Економія при броні: -5,58 грн