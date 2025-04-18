Київ (адресу не вказано)
Доступно в 402 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
90,10
Економія при броні: -13,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -8,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
85,60
Економія при броні: -2,57 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
38,91
Економія при броні: -5,92 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
46,69
Економія при броні: -7,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -8,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
1.6 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
90,10
Економія при броні: -13,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,10
Економія при броні: -7,50 грн