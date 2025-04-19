Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,40
Економія при броні: -9,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
19,92
Економія при броні: -2,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -10,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,61
Економія при броні: -14,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
97,20
Економія при броні: -7,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -10,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
4.5 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
48,60
Економія при броні: -3,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -10,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
4.6 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,40
Економія при броні: -9,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -10,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -10,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.7 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
4.8 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -10,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.9 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
4.9 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
98,70
Економія при броні: -9,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
5.5 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,90
Економія при броні: -10,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.6 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -10,10 грн