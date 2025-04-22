Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,70 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
85,60
Економія при броні: -2,57 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
79,52
Економія при броні: -5,20 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,40
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
100,50
Економія при броні: -7,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум
99,60
Економія при броні: -6,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
Новокаїн розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Артеріум