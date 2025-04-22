Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Ескувен® гель 1 % туба 50 г №1
Юніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Ескувен® гель 1 % туба 50 г №1
Юніфарма
121,80
Економія при броні: -34,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ескувен® гель 1 % туба 50 г №1
Юніфарма
124,64
Економія при броні: -7,61 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Ескувен® гель 1 % туба 50 г №1
Юніфарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Ескувен® гель 1 % туба 50 г №1
Юніфарма
107,17
Економія при броні: -8,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Ескувен® гель 1 % туба 50 г №1
Юніфарма
125,53
Економія при броні: -7,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Ескувен® гель 1 % туба 50 г №1
Юніфарма
113,03
Економія при броні: -6,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Ескувен® гель 1 % туба 50 г №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Ескувен® гель 1 % туба 50 г №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Ескувен® гель 1 % туба 50 г №1
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Ескувен® гель 1 % туба 50 г №1
Юніфарма
94,49
Економія при броні: -11,83 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Ескувен® гель 1 % туба 50 г №1
Юніфарма
121,90
Економія при броні: -35,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Ескувен® гель 1 % туба 50 г №1
Юніфарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Ескувен® гель 1 % туба 50 г №1
Юніфарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Ескувен® гель 1 % туба 50 г №1
Юніфарма
102,70
Економія при броні: -20,04 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
Ескувен® гель 1 % туба 50 г №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Ескувен® гель 1 % туба 50 г №1
Юніфарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Ескувен® гель 1 % туба 50 г №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
Ескувен® гель 1 % туба 50 г №1
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Ескувен® гель 1 % туба 50 г №1
Юніфарма