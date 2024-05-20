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Аміноплазмаль® Гепа-10% розчин інфузійний флакон 500 мл, №10 - Одеса (10705) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
4203,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: флакон (6)
4144,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: флакон (2)
3911,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
4097,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
3865,59
Економія: -341,53 грн
3524,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: флакон (5)
3855,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
3955,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
Всього: розчин інфузійний (6)
4454,39
Економія: -534,59 грн
3919,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (1)
4289,87
Економія: -377,57 грн
3912,30 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: флакон (8)
4140,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: флакон (8)
4145,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
4208,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новоукраїнка, пров. Лікарняний, 1-Б
Всього: упаковка (1)
4557,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоархангельськ, вул. Центральна, 24-А
Всього: упаковка (2)
4177,70 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-Р
Всього: флакон (8)
4169,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
4157,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
4132,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Всього: флакон (8)
4141,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Всього: розчин інфузійний (9)
4160,37
Економія: -409,77 грн
3750,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 70-А
Всього: флакон (7)
4173,50 грн