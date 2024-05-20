Аміноплазмаль® Гепа-10% розчин інфузійний флакон 500 мл, №10 - Одеса (10705) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Аптека оптових цін
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Всього: флакон (6)
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Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
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Всього: флакон (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
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Всього: флакон (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 14
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Аптека шар@
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Всього: розчин інфузійний (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
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Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
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Всього: флакон (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
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Всього: флакон (8)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Новоукраїнка, пров. Лікарняний, 1-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новоархангельськ, вул. Центральна, 24-А
Аптека низькі ціни №1
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Всього: флакон (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-Р
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Аптека оптових цін
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Всього: флакон (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
Аптека низьких цін
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Всього: розчин інфузійний (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Аптека оптових цін
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Всього: флакон (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 70-А