Аміноплазмаль® Гепа-10% розчин інфузійний флакон 500 мл, №10 - Львів (10705) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека сальве
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Всього: розчин інфузійний (4)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Всього: розчин інфузійний (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
Подорожник
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Всього: розчин інфузійний (9)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Аптека оптових цін
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Всього: флакон (3)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Любінська, 96
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Бажаємо здоров'я
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Всього: флакон (6)
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Жовква, вул. Львівська, 28
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Всього: розчин інфузійний (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: флакон (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
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Всього: розчин інфузійний (7)
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Дрогобич, вул. Шептицького, 17
Аптека оптових цін
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Всього: флакон (7)
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Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Подорожник
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Всього: розчин інфузійний (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 62-А
Аптека оптових цін
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Всього: флакон (8)
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Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Подорожник
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Всього: розчин інфузійний (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Пирогова, 16-Б
Подорожник
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Всього: розчин інфузійний (4)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Тернопіль, вул. Клінічна, 6
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Б
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Подорожник
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Всього: розчин інфузійний (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Збараж, вул. Гралюка Романа, 2
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, вул. Тимірязєва, 1