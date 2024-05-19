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Аміноплазмаль® Гепа-10% розчин інфузійний флакон 500 мл, №10 - Львів (10705) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: розчин інфузійний (4)
4737,03 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
Всього: розчин інфузійний (9)
4403,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: розчин інфузійний (9)
4557,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: флакон (3)
4180,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
4557,42 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: флакон (6)
3848,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18-А
Всього: розчин інфузійний (1)
4403,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: флакон (4)
3632,13 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 17
Всього: розчин інфузійний (7)
3742,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: флакон (7)
4181,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
4517,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 38
Всього: розчин інфузійний (4)
4557,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 62-А
Всього: упаковка (1)
4557,42 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: флакон (8)
4068,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Пирогова, 16-Б
Всього: розчин інфузійний (6)
4557,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Тернопіль, вул. Клінічна, 6
Всього: розчин інфузійний (4)
4557,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Б
Всього: упаковка (1)
4557,42 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14-Г
Всього: упаковка (1)
4403,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Збараж, вул. Гралюка Романа, 2
Всього: розчин інфузійний (2)
4557,42 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, вул. Тимірязєва, 1
Всього: упаковка (1)
4403,00 грн