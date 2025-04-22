Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Рятівник® крем туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
275,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Рятівник® крем туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Рятівник® крем туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
275,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Рятівник® крем туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
275,30
Економія при броні: -44,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Рятівник® крем туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
256,98
Економія при броні: -33,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Рятівник® крем туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
275,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Рятівник® крем туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Рятівник® крем туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
291,98
Економія при броні: -17,82 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Рятівник® крем туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Рятівник® крем туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
275,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Рятівник® крем туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
254,08
Економія при броні: -30,76 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Рятівник® крем туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
278,00
Економія при броні: -46,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Рятівник® крем туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Рятівник® крем туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
249,96
Економія при броні: -26,63 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Рятівник® крем туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Рятівник® крем туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
254,02
Економія при броні: -38,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Рятівник® крем туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Рятівник® крем туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
275,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Рятівник® крем туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
254,82
Економія при броні: -20,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Рятівник® крем туба 30 г №1
Корпорація Артеріум
275,40 грн