Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
972,30 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
965,84
Економія при броні: -151,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
968,02
Економія при броні: -176,07 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
983,87
Економія при броні: -164,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
980,70
Економія при броні: -116,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
904,00
Економія при броні: -97,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
904,00
Економія при броні: -91,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
926,74
Економія при броні: -29,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
993,15
Економія при броні: -201,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1006,98
Економія при броні: -145,58 грн
Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
972,89
Економія при броні: -181,71 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
972,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
967,23
Економія при броні: -119,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1033,69
Економія при броні: -63,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1008,05
Економія при броні: -37,56 грн