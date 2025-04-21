Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1014,42
Економія при броні: -185,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
979,80
Економія при броні: -85,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1020,79
Економія при броні: -191,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
980,70
Економія при броні: -86,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
938,90
Економія при броні: -44,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
965,80
Економія при броні: -71,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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1019,40
Економія при броні: -190,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1014,00
Економія при броні: -185,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
965,00
Економія при броні: -71,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
965,00
Економія при броні: -71,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
513,51
Економія при броні: -99,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
961,46
Економія при броні: -132,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
953,30
Економія при броні: -59,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1014,85
Економія при броні: -160,67 грн