Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 292 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Аптека оптових цін
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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1035,20
Економія при броні: -64,55 грн
Меліса
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Колонтаївська
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Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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969,89
Економія при броні: -151,83 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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987,41
Економія при броні: -169,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1034,40
Економія при броні: -194,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
972,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
984,46
Економія при броні: -166,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1011,66
Економія при броні: -182,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1018,35
Економія при броні: -166,89 грн