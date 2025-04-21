Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1028,30
Економія при броні: -175,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
965,80
Економія при броні: -84,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
894,92
Економія при броні: -43,17 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
971,90
Економія при броні: -90,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
999,25
Економія при броні: -162,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
979,93
Економія при броні: -143,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
965,80
Економія при броні: -84,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
935,30
Економія при броні: -54,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
971,90
Економія при броні: -90,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1046,52
Економія при броні: -185,85 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1039,86
Економія при броні: -196,10 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
459,93
Економія при броні: -38,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
935,30
Економія при броні: -54,30 грн