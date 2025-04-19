Львів (адресу не вказано)
Доступно в 206 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1034,77
Економія при броні: -209,94 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
938,90
Економія при броні: -70,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
982,30
Економія при броні: -114,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
923,30
Економія при броні: -55,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1030,65
Економія при броні: -175,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1013,36
Економія при броні: -188,77 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
965,00
Економія при броні: -97,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
965,00
Економія при броні: -97,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
971,90
Економія при броні: -103,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем