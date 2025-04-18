Київ (адресу не вказано)
Доступно в 842 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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979,80
Економія при броні: -80,80 грн
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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953,30
Економія при броні: -54,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Аптека оптових цін
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Фармація
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Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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1075,97
Економія при броні: -163,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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1008,83
Економія при броні: -152,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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1001,03
Економія при броні: -170,97 грн
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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980,70
Економія при броні: -81,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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