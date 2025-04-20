Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
972,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1022,24
Економія при броні: -168,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
904,00
Економія при броні: -162,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1031,04
Економія при броні: -176,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
980,12
Економія при броні: -125,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1001,16
Економія при броні: -207,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1011,24
Економія при броні: -217,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
965,00
Економія при броні: -101,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1012,91
Економія при броні: -218,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1001,32
Економія при броні: -205,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
972,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1027,91
Економія при броні: -232,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
509,91
Економія при броні: -112,08 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
935,30
Економія при броні: -71,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1037,49
Економія при броні: -241,38 грн