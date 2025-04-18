Харків (адресу не вказано)
Доступно в 299 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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998,38
Економія при броні: -160,67 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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974,95
Економія при броні: -121,06 грн
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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980,70
Економія при броні: -82,20 грн
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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935,30
Економія при броні: -36,80 грн
Перша аптека
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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965,80
Економія при броні: -67,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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956,99
Економія при броні: -140,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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