Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 262 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1016,31
Економія при броні: -162,11 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1014,87
Економія при броні: -160,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1039,85
Економія при броні: -117,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
972,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
482,50
Економія при броні: -48,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
972,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1013,59
Економія при броні: -159,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
982,30
Економія при броні: -114,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1031,88
Економія при броні: -245,03 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1035,06
Економія при броні: -187,41 грн
Нє болєй
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
977,14
Економія при броні: -177,38 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1014,46
Економія при броні: -215,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1014,32
Економія при броні: -229,61 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1004,85
Економія при броні: -203,37 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1020,20
Економія при броні: -220,44 грн