Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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888,60
Економія при броні: -26,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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965,80
Економія при броні: -96,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
965,00
Економія при броні: -95,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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972,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
965,00
Економія при броні: -95,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1043,49
Економія при броні: -162,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
965,80
Економія при броні: -96,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1028,69
Економія при броні: -175,57 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
972,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
846,72
Економія при броні: -60,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
965,00
Економія при броні: -95,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
1019,48
Економія при броні: -182,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
965,00
Економія при броні: -95,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Макмірор таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Полікем
482,50
Економія при броні: -47,60 грн