Естрамон 50 (Estramon® 50)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 456 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
749,70
Економія при броні: -36,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
817,12
Економія при броні: -46,03 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
787,99
Економія при броні: -80,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
748,80
Економія при броні: -35,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
777,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
806,97
Економія при броні: -99,44 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
776,37
Економія при броні: -23,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
769,73
Економія при броні: -62,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
736,80
Економія при броні: -23,30 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
807,14
Економія при броні: -31,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
777,10 грн