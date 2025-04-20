Естрамон 50 (Estramon® 50)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
739,96
Економія при броні: -9,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
776,60
Економія при броні: -39,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
774,16
Економія при броні: -91,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
769,22
Економія при броні: -86,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
782,06
Економія при броні: -42,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
739,96
Економія при броні: -29,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
740,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz
796,61
Економія при броні: -74,81 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Естрамон 50 пластир трансдермальний 50 мкг/доба пакетик №6
Sandoz