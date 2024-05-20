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Бетагіс таблетки 16 мг блістер, №30 - Одеса (86011) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: таблетки (20)
199,64
Економія: -10,93 грн
188,71 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: таблетки (10)
209,68
Економія: -11,98 грн
197,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
206,54
Економія: -13,89 грн
192,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
194,10 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
194,10 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1), блістер (2)
208,13
Економія: -14,46 грн
193,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
194,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
194,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: таблетки (10)
219,13
Економія: -26,93 грн
192,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
205,00
Економія: -11,27 грн
193,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
198,70
Економія: -25,04 грн
173,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1), блістер (1)
204,92
Економія: -15,38 грн
189,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
194,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: таблетки (20)
187,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
196,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
194,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (1)
209,84
Економія: -17,37 грн
192,47 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (1)
204,63
Економія: -15,09 грн
189,54 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
202,99
Економія: -20,52 грн
182,47 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (21)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
194,10 грн