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Бетагіс таблетки 16 мг блістер, №90 - Запоріжжя (106128) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (115)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
482,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (1)
575,00
Економія: -131,00 грн
444,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1), блістер (4)
558,36
Економія: -84,94 грн
473,42 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
521,09
Економія: -47,42 грн
473,67 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: таблетки (54)
431,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
537,99
Економія: -82,49 грн
455,50 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (115)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
482,40 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (115)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
482,40 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (115)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
482,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), блістер (1)
520,35
Економія: -39,72 грн
480,63 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (115)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
482,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: таблетки (36)
533,96
Економія: -60,82 грн
473,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: таблетки (36)
512,01
Економія: -49,71 грн
462,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (115)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
482,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1), блістер (2)
557,56
Економія: -83,95 грн
473,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
508,29
Економія: -50,09 грн
458,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2), блістер (3)
579,39
Економія: -105,80 грн
473,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: таблетки (54)
532,11
Економія: -58,52 грн
473,59 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
525,00
Економія: -81,00 грн
444,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: таблетки (72)
544,95
Економія: -80,21 грн
464,74 грн